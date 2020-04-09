شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأمريكي: صحة بوريس جونسون تتحسن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إن صحة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، الذي يرقد في الرعاية المركزة بعدما أصيب بمرض كوفيد-19، تتحسن فيما يبدو.



Advertisements

وقال ترامب إنه تحدث مع مندوبين من المملكة المتحدة.

وقال للصحفيين خلال إفادة صحفية حول فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 "تحدثت لتوي مع مندوبين من المملكة المتحدة وأعتقد أن صحة رئيس وزرائهم العظيم تحسنت اليوم أو تتحسن على الأقل".

وأضاف "لكنه قطعا يخوض معركة صعبة ولا يزال يعيش وقتا صعبا لكنه يتحسن فيما يبدو وهذا أمر جيد".