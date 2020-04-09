108202 إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا و2107 وفيات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 4974 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليصل إلى 108202 حالة ليرتفع لليوم الثالث على التوالي بعد انخفاض استمر أربعة أيام.



وارتفع عدد الوفيات المسجل بواقع 246 ليصل إلى 2107 حالات.

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