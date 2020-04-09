مركز المصالحة: لا انتهاك في إدلب من قبل الفصائل الموالية لأنقرة منذ أول أمس

أعلن رئيس مركز المصالحة التابع ل​وزارة الدفاع الروسية​ في ​سوريا​ "أوليغ جورافليوف"، أن المركز لم يرصد أيّ عملية قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد من قبل الفصائل الموالية ل​تركيا​ منذ أول أمس.

وفي موجز صحفي يومي، أكد رئيس مركز المصالحة، أن قناة الاتصال الدائم بين المركز الروسي والجانب التركي تضمن التواصل العملياتي المستمر بين عسكريي الجانبين.

كما أفاد جورافليوف بأن ​الشرطة العسكرية​ الروسية تواصل دورياتها في محافظتي حلب و​الحسكة​ السوريتين، مضيفا أن الطيران الحربي الروسي نفذ، خلال ​الساعات​ الـ 24 الأخيرة، دورية جوية في مسار مطار كويرس - مطار متراس - خانيك فوقاني - ​عين عيسى​ - المزرعة - بئر حميد.