أعلن رئيس مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية في سوريا "أوليغ جورافليوف"، أن المركز لم يرصد أيّ عملية قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد من قبل الفصائل الموالية لتركيا منذ أول أمس.
وفي موجز صحفي يومي، أكد رئيس مركز المصالحة، أن قناة الاتصال الدائم بين المركز الروسي والجانب التركي تضمن التواصل العملياتي المستمر بين عسكريي الجانبين.
كما أفاد جورافليوف بأن الشرطة العسكرية الروسية تواصل دورياتها في محافظتي حلب والحسكة السوريتين، مضيفا أن الطيران الحربي الروسي نفذ، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، دورية جوية في مسار مطار كويرس - مطار متراس - خانيك فوقاني - عين عيسى - المزرعة - بئر حميد.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز المصالحة: لا انتهاك في إدلب من قبل الفصائل الموالية لأنقرة منذ أول أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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