ا ف ب: عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم تخطى 1,5 مليون

ذكرت "ا ف ب" بأن عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد في ​العالم​ تخطى 1,5 مليون بحسب الأرقام الرسمية ​​​​​​.

وتخطى عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حاجز الـ330 ألف شخص، بحسب منصة "ورلدو ميتر" المختصة بمتابعة مختلف الإحصاءات العالمية

وتم إحصاء ما لا يقل عن 1502478 إصابة من بينها 87320 وفاة في 192 بلدا ومنطقة، في طليعتها الولايات المتحدة (432132) إصابة من بينها 14817 وفاة، الدولة التي تسجل أسرع تفشيا للوباء، وإسبانيا 146690 إصابة من بينها 14555 وفاة وإيطاليا 139422 إصابة من بينها 17669 وفاة.

وتبقى أوروبا القارة الأكثر تضررا جراء الفيروس إذ تحصي أكبر عدد من الإصابات (772592) والوفيات (61118)، وكلها أرقام لا تمثل سوى جزء من الحصيلة الفعلية لانتشار الفيروس.

وحذّرت منظمة "أوكسفام" الأربعاء من أنّ نصف مليار شخص إضافي في العالم قد يصبحون تحت خط الفقر من جرّاء تداعيات وباء "كوفيد-19" إذا لم يتم الإسراع في تفعيل خطط لدعم الدول الأكثر فقراً.