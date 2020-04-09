الصحة المكسيكية: تسجيل 396 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و174 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة ​المكسيك​ية أنّ "المكسيك سجّلت 396 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 3181، بالإضافة إلى 174 وفاة".

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