فادي سعد: اتفقنا مع الوزير حسن على إعادة مستشفى البترون الى وزارة الصحة

رحب عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​فادي سعد​ بالزيارة التي قام بها ​وزير الصحة​ العامة الدكتور ​حمد حسن​ إلى ​مستشفى البترون​، وقال في تصريح اليوم: "لأننا نؤمن بالفصل بين ال​سياسة​ وصحة ​الانسان​ كأولوية في اهتماماتنا، نضع يدنا بيد الوزير حمد حسن للعمل على حماية منطقتنا وصحة أهلنا والنهوض بمستشفى البترون ليبقى ملجأ لكل مواطن بحاجة لخدمة استشفائية أو طبية".

واضاف: "أمس اتفقنا مع الوزير حسن على إعادة المستشفى إلى ​وزارة الصحة العامة​ وفق آلية سلسة وبالطرق القانونية الصحيحة التي تضمن استمرارية المستشفى وحقوق كل العاملين فيه. نطمئن الجهازين الطبي والتمريضي وكل العاملين في المستشفى الى أن هذا الصرح سيبقى مفتوح الأبواب وسنبذل كل ما في وسعنا وبالتعاون والتنسيق مع معالي وزير الصحة للحفاظ على المستشفى وإنقاذه من كل ما يمكن أن يتهدد استمرارية العمل فيه ومصير مصدر عيش أفراد أسرته."

اضاف "قلناها ونرددها البترون قضية وإيمان وستبقى قضيتنا في كل يوم وفي كل أزمة."