أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، "وجوب إعطاء الأولويّة في إعادة اللبنانيّين من الخارج للطلاب، لأنّهم الشريحة الّتي انقطعت موارد صمودها في الخارج، بسبب المصاعب المصرفيّة واستحالة تلقّيها مساعدات الأهل".
وركّز عبدالله في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "المطلوب تعديل على الخطّة، لناحية حجر جميع الوافدين لفترة أسبوعين، بغضّ النظر عن نتائج فحوصاتهم. علينا تجهيز مراكز حجر".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: لإعطاء الأولوية بإعادة اللبنانيين من الخارج للطلاب وعلينا تجهيز مراكز حجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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