عراجي: لا يمكن القول إننا خرجنا من دائرة الخطر إلا إذا أخذنا عينات من كل المناطق للتأكد من عدم وجود إصابات فعلية بكورونا

ركّز رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​، على أنّه "لا يمكننا القول إنّنا خرجنا من دائرة الخطر، إلّا إذا أخذنا عيّنات من المناطق اللبنانية كافّة للتأكّد من عدم وجود إصابات فعليّة بفيروس "كورونا"، بخاصّة أنّ عوارض "كورونا" قد لا تظهر على عدد كبير من المواطنين".

ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "الإجراءات المتّخذة في ​مطار بيروت الدولي​ جيّدة جدًّا وفعّالة، ولذلك تمّ تسجيل عدد من الإصابات بين اللبنانيّين المغتربين العائدين إلى الوطن، وهؤلاء الأشخاص يجب أخذهم إلى ​المستشفيات​ ومراقبتهم، ويجب التأكيد أنّ المسافرين الآخرين يقومون بحجر منزلي".

وأكّد عراجي أنّه "على الموجودين في ​الحجر المنزلي​ الإلتزام جديًّا، لأنّ مخالفتهم للإرشادات قد تعيدنا إلى نقطة الصفر، والمراهنة حاليًّا على وعيهم".