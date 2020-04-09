كورونا بالبلاد: حظر التنقل يدخل يومه الثاني والوفيات ترتفع لـ74

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الخميس، عن وفاة مسن (86 عاما)، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، لترفع حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى 74 حالة وفاة.

ووفقا للوزارة فإن المسن الذي كان يرقد في مستشفى "بوريا" في طبرية، توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، علما أنه كان يعاني أمراض مزمنة.

يذكر أنه حتى مساء أمس الأربعاء، سجلت 9519 إصابة جراء فيروس كورونا في البلاد، بينها 156 إصابة خطيرة و120 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، بينما سجلت خلال أقل من يوم 7 وفيات.

ويأتي تسجيل المزيد من الوفيات جراء كورونا، في الوقت الذي دخلت التقييدات المشددة في البلاد يومها الثاني، بحيث يتواصل، اليوم الخميس، حظر التنقل بين البلدات، في محاولة لمنع تفشي كورونا أثناء عيد "الفصح العبري".

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وسيعاد من صباح الخميس حتى صباح الجمعة، فتح المتاجر للتزود بالطعام وستعود خدمة الإرساليات، بينما سيمنع السكان من مغادرة بلداتهم للوصول إلى بلدات أخرى، وصباح يوم الجمعة ستعود البلاد إلى مستوى التقييدات العادية.

ولتنفيذ الإجراءات والتقييدات المشددة، ضاعفت الشرطة قواتها على الطرقات والمحاور الرئيسية في البلاد، وكذلك نصبت الحواجز عند مداخل المدن واستعانت بجنود من الجيش لتنفيذ الإجراءات، فيما تم فرض غرامات على كل من يخالف تعليمات الإغلاق.

ووفقا لتعليمات وزارة الصحة، يلزم المواطنين بوضع الكمامات عند خروجهم من المنازل للأماكن المفتوحة، وأيضا استعمال القفازات عند دخول المحلات التجارية والمخابز والصيدليات.

وستقوم الشرطة بدءا من يوم الأحد المقبل بتحرير المخالفات لمن لا يلتزم بالتعليمات بشأن الكمامات والقفازات.

وأوضحت الوزارة في تعليماتها أن الكمامات للوجه تقلل من فرص العدوى بالفيروس، عبر تقليل انتقال القطرات المنبعثة من الأشخاص إلى آخرين أثناء الكلام أو السعال أو العطس، إذا كان أحدهما حاملًا للفيروس، وإن لم تظهر عليه علامات الإصابة.