حالة الطقس في الإمارات خلال الأيام المقبلة

الخميس 9 أبريل 2020

وقع "المركز الوطني للأرصاد" أن يكون الطقس خلال الأيام المقبلة حارا نهارا غائما جزئيا على بعض المناطق مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقا واحتمال سقوط بعض الأمطار مع انخفاض طفيف في درجة الحرارة.



ويكون الطقس اليوم حارا نهارا - غائما جزئيا على بعض المناطق مع تكون بعض السحب شرقا قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/ س.. والبحر متوسط الموج يضطرب أحيانا في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

كما يستمر الطقس يوم "الجمعة" حارا مغبرا نهارا غائما جزئيا على بعض المناطق مع تكون بعض السحب شرقا قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

Advertisements

ويستمر الطقس يوم "السبت" حارا و مغبرا نهارا - غائما جزئيا على بعض المناطق مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقا و احتمال سقوط بعض الأمطار بعد الظهر، والرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.. والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد يوم "الأحد" طقسا مغبرا و غائما جزئيا إلى غائم أحيانا على بعض المناطق الشرقية والساحلية و تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف خاصة على السواحل، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة و سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س.. و البحر متوسط الموج قد يضطرب أحيانا في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم "الاثنين" المقبل مغبرا و غائما جزئيا إلى غائم أحيانا على بعض المناطق الغربية خاصة الساحلية والجزر مع فرصة لسقوط الأمطار و انخفاض طفيف آخر في درجات الحرارة، والرياح.. جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم / س.. والبحر متوسط الموج إلى مضطرب أحيانا في الخليج العربي و متوسط في بحر عمان.