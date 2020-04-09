شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك.. ارتفاع ضحايا كورونا إلى 3181 إصابة و 174وفاة والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت المكسيك 396 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 3181، إضافة إلى 174 حالة وفاة. وعلقت الحكومة المكسيكية جميع الأنشطة في البلاد حتى 30 أبريل الجاري، وفرضت السلطات حجرًا ذاتيًا على السكان في إطار مكافحتها لتفشي فيروس كورونا.

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