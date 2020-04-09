ايران تعلن احباط مساع اميركية وتحقيق النصر

اعلن محافظ البنك المركزي في ايران عبد الناصر همتي، إن بلاده تمكنت من تحقيق نصر على الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال همتي في تصريحات له، نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، أنه "من خلال متابعات البنك المركزي، تم إحباط المساعي الأمريكية لتجميد ومصادرة الأرصدة الإيرانية في أوروبا".
وتابع "من خلال الرصد الذكي لمساعي الولايات المتحدة، والقيام بخطوات استباقية وإجراءات حقوقية، وكذلك إثر المتابعات القضائية في لوكسمبورغ، حققت إيران نصرا آخر على أمريكا".
وأشار همتي إلى أنه في "البداية تم رفع التجميد عن أرصدة بمبلغ 1.6 مليار دولار تعود للبنك المركزي الإيراني لدى بنك "كلير ستريم" في لوكسمبورغ، والتي كانت مجمدة منذ تاريخ 15 كانون الثاني 2016".
وأضاف "وكذلك تم من خلال استصدار قرار من فرع آخر من محاكم لوكسمبورغ، الحيلولة دون نقل هذه الأرصدة إلى أمريكا التي كان ترمي إلى توزيعها على شكاة مزعومين يحاولون إلصاق أحداث 11 أيلول بإيران".
وفرضت الولايات المتحدة فرضت، في كانون الثاني الماضي، مزيدا من العقوبات على إيران ردا على هجومها على القوات الأمريكية في العراق في الثامن من الشهر نفسه، وتعهدت بتشديد العقوبات على الاقتصاد الإيراني إذا واصلت طهران الأعمال "الإرهابية" أو سعت لامتلاك قنبلة نووية.
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