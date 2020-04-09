واشنطن: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول "العواقب المحتملة" لتصرفات الصين، التي تتهمها واشنطن بإخفاء معلومات عن فيروس كورونا، إن "الوقت ليس مناسبا للمحاسبة، وإنما هو الوقت للوضوح والشفافية".

وبشأن علاقات واشنطن مع منظمة الصحة العالمية، التي انتقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهما إياها بالانحياز للصين، قال بومبيو إن "الولايات المتحدة تقوم بتقييم تمويلها للمنظمة".

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وأشار إلى أن "الوقت ليس مناسبا لتغيير قيادة منظمة الصحة العالمية".

وتحدث بومبيو أيضا عن الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة في سياق محاربة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن "50 ألف مواطن أمريكي عادوا إلى البلاد، وأن هناك عدة آلاف آخرين بانتظار العودة".