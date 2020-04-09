خبير اقتصادي يستبعد انهيار أسعار قطاع العقارات في العراق

أستبعد عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار، تدهور أسعار العقارات في الفترة ما بعد أنتهاء أزمة الفيروس الوبائي كورونا المستجد.
وقال العطار في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "سوق العقارات لن يشهد إنخفاض في أسعاره في الفترة المقبلة"، مرجحًا حدوث ركود في قطاع العقارات يصاحبهُ انخفاض طفيف في الأسعار".
واستبعد العطار "حالة إنهيار العقارات التي يتحدث عنها البعض كون بغداد خصوصًا بحاجة إلى وحدات سكنية بعدد كبير"، مشيرا الى ان "قطاع العقارات في العراق ثابت السعر وليس متغير لكنه متوقع انخفاض طفيف في الأسعار في حال قامت الحكومة العراقية بتوزيع قطع الأراضي أو تمليك الأراضي المتجاوز عليها".
واضاف "إذا تم العكس ببيع الأراضي المتجاوز عليه على أصحابها بسعر السوق فإن سعر العقار سوف يرتفع تقريبا بمقدار 25 في المئة".
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