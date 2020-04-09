شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طقس المملكة.. هطول أمطار رعدية على هذه المناطق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية حالة الطقس ليومنا هذا الخميس، 09/نيسان/2020.



وقالت: بمشيئة الله، يُتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على حائل والقصيم والرياض والشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية والمدينة المنورة ومكة المكرمة وكذلك على مرتفعات جازان وعسير والباحة

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