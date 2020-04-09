الرئيس الصربي يعلن إصابة نجله بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الأربعاء، إصابة نجله بفيروس كورونا المستجد، وأنه يمكث في المستشفى في الوقت الحالي لتلقي العلاج.



وألقى الرئيس الصربي اللوم على مواطنيه القادمين من الخارج في المساهمة بنشر الفيروس، موضحا أن كثيرا منهم يستهين بالوباء.

وقال فوتشيتش في مؤتمر صحفي، في وقت سابق: "لقد خرج بعضهم من الحجر الصحي، والبعض الآخر يعرفون أنهم مصابون ولكنهم جاءوا إلى صربيا للعلاج مجانا. لذلك لا تسألوا أنفسكم لماذا لدينا عدد أكبر من المصابين؟".

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وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الجمعة، أنها بدأت بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين في تقديم مساعدات إلى صربيا، لدعمها في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وهبطت الطائرة "إيل-76" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية في مطار العاصمة الصربية بلغراد، وعلى متنها خبراء ومعدات طبية.

وأوضحت موسكو أنها سترسل إلى صربيا إجمالا 87 عسكريا، فيهم أطباء وخبراء في مجال الأمراض المعدية بمعدات خاصة و16 آلية، وذلك من خلال 11 رحلة جوية.

وكانت صربيا سجلت في 20 مارس/آذار أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لرجل صربي يبلغ من العمر 59 عاماً.