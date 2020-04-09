شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جوتيريس يبحث عن مبعوث أممي جديد إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أفاد دبلوماسيون، الأربعاء، بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس يبحث عن شخصية جديدة لتولي منصب مبعوث الأممي إلى ليبيا.

ووفقا لمصدر دبلوماسي تحدث وفقا لـ"فرانس برس"، فإن مسؤولة في الأمم المتحدة أبلغت مجلس الأمن خلال جلسة مغلقة عقدها الأربعاء حول ليبيا أن جوتيريس بدأ البحث عن مرشح آخر. Advertisements وقال المصدر، مشترطا عدم نشر اسمه، إن الأمانة العامة "تعمل جاهدة لتقديم اقتراح". وأعلن غسان سلامة الذي شغل منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا منذ يونيو/حزيران 2017، استقالته "لأسباب صحية" في 2 مارس/آذار، في حين وصلت فيه العملية السياسية إلى طريق مسدود.

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