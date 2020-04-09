الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى كازاخستان لاحتواء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، طائرة مساعدات تحمل 13 طنا من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى كازاخستان، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي؛ لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.



وتأتي هذه المبادرة في إطار تعاون دولة الإمارات مع الدول التي تعمل على محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن أجل تعزيز الجهود العالمية للحد من انتشار الفيروس.

وقال الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، سفير الإمارات لدى جمهورية كازاخستان: "الإمارات ملتزمة بتقديم الدعم للدول المتضررة من أزمة "كوفيد-19" إدراكاً منها بأن التعاون متعدد الأطراف ضروري للمجتمع الدولي للتغلب على هذه الأزمة الإنسانية"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وأضاف أن هذه المساعدات هي واحدة من العديد من الشحنات التي أرسلتها دولة الإمارات منذ بداية الأزمة إلى العديد من الدول المتضررة، بالإضافة إلى تعاونها مع منظمة الصحة العالمية لتعزيز الاستجابة العالمية لمحاربة تفشي الفيروس".

وأشار إلى أن المساعدات المقدمة من دولة الإمارات إلى كازاخستان من مستلزمات طبية ووقائية، ستمكن الكوادر الطبية هناك من أداء واجبهم في مكافحة انتشار الفيروس بالبلاد.

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وأكد وقوف دولة الإمارات وقيادتها إلى جانب شعب كازاخستان وكل شعوب العالم لتجاوُز هذه الكارثة الإنسانية.

وكانت الإمارات أرسلت، الأربعاء، طائرة مساعدات تحمل 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى كولومبيا؛ لدعمها في مواجهة فيروس كورونا.

ويستفيد من طائرة المساعدات نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي في كولومبيا.

كما أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة طائرة محملة بأطنان من الإمدادات والمساعدات الطبية إلى حكومة أرض الصومال لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت الشحنة إمدادات طبية ومعدات الوقاية الشخصية، قدمتها دولة الإمارات إلى أرض الصومال لمكافحة "كوفيد-19".

وسبق أن أرسلت الإمارات طائرة مساعدات طبية إلى إيطاليا تحمل نحو 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية.

وضمت المساعدات لإيطاليا، 500 ألف زوج من القفازات، و60 ألف غطاء طبي، بالإضافة إلى 20 ألف قناع و6 آلاف مطهر، حيث يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي.