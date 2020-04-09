الإمارات تجري نصف مليون فحص كورونا خلال مدة قصيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، عبدالرحمن العويس، إن الهيئات الصحية بالدولة سجلت رقما قياسيا في عدد الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، بإجراء أكثر من نصف مليون خلال مدة قصيرة.



وذكر في مداخلة له الإربعاء ضمن مؤتمر الإحاطة الإعلامية لدولة الإمارات بشأن آخر مستجدات كورونا: "وصلنا اليوم لرقم قياسي في عدد الفحوصات، وخلال فترة قصيرة، حيث تم حتى الآن إجراء 539 ألفا و195 فحصا"، مؤكدا على مضاعفة الرقم خلال الأيام المقبلة.

وأضاف: "عدد حالات الفحص يدل على حرص دولة الإمارات في مكافحة فيروس كورونا، ويعكس في نفس الوقت قوة نظامنا الصحي وكفاءة كوادرنا الطبية، وسيتم خلال الفترة المقبلة مضاعفة هذا العدد".

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وأشاد وزير الصحة الإماراتي بتلاحم وتكاتف شعب الإمارات من مواطنين ومقيمين، الذي انعكس من خلال التزامهم الملفت بالإجراءات الوقائية التي تم الإعلان عنها.

وتابع قائلا: "الأولوية ومن خلال قطاعنا الصحي كانت زيادة وتوسيع نطاق الفحوصات في دولة الإمارات، وبالتالي النجاح في الاكتشاف المبكر وحصر الحالات والمخالطين وعزلهم".

ولفت إلى تخصيص دولة الإمارات لمراكز متقدمة لفحص فيروس كورونا، واستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة في هذا المجال.

وأكد العويس أن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية، وهي مسؤولية وطنية نتشارك فيها جميعًا، موجها الشكر لأبطال الصفوف الأولى، الكوادر والعالملين بالقطاع الطبي