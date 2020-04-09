الصحة الإسرائيلية: ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 74 حالة

أعلنت وزارة الصحة ال​إسرائيل​ية عن وفاة مسن (86 عاما)، جراء انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد، لترفع حصيلة ال​وفيات​ جراء الفيروس إلى 74 حالة وفاة.

ووفقا للوزارة فإن المسن الذي كان يرقد في ​مستشفى​ "بوريا" في طبرية، توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، علما أنه كان يعاني أمراض مزمنة.

يذكر أنه حتى مساء أمس الأربعاء، سجلت 9519 إصابة جراء فيروس كورونا في إسرائيل، بينها 156 إصابة خطيرة و120 موصولين بجهاز ​التنفس​ الاصطناعي، بينما سجلت خلال أقل من يوم 7 وفيات.

ويأتي تسجيل المزيد من الوفيات جراء كورونا، في الوقت الذي دخلت التقييدات المشددة في إسرائيل يومها الثاني، بحيث يتواصل، يوم الخميس، حظر التنقل بين البلدات، في محاولة لمنع تفشي كورونا أثناء عيد "الفصح العبري".