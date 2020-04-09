أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن وفاة مسن (86 عاما)، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، لترفع حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى 74 حالة وفاة.
ووفقا للوزارة فإن المسن الذي كان يرقد في مستشفى "بوريا" في طبرية، توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، علما أنه كان يعاني أمراض مزمنة.
يذكر أنه حتى مساء أمس الأربعاء، سجلت 9519 إصابة جراء فيروس كورونا في إسرائيل، بينها 156 إصابة خطيرة و120 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، بينما سجلت خلال أقل من يوم 7 وفيات.
ويأتي تسجيل المزيد من الوفيات جراء كورونا، في الوقت الذي دخلت التقييدات المشددة في إسرائيل يومها الثاني، بحيث يتواصل، يوم الخميس، حظر التنقل بين البلدات، في محاولة لمنع تفشي كورونا أثناء عيد "الفصح العبري".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإسرائيلية: ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 74 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.