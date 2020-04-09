إرتفاع عدد المصابين بكورونا في بر الصين الرئيسي إلى 81865 بعد تسجيل 63 حالة جديدة

أعلنت لجنة الصحة الوطنية ​الصين​ية أنّ "البر الرئيسي الصيني سجّل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد"، مقارنةً مع 62 حالة في اليوم السابق.

ومن بين هذه الحالات، وصلت 61 حالة من الخارج؛ وبهذا يصل عدد الحالات المؤكّدة في البر الرئيسي الصيني إلى 81865.

وكانت قد ذكرت وكالة "فرانس برس" أنّه "تمّ تشخيص أكثر من 1146990 إصابة بفيروس "كورونا" في 192 دولة ومنطقة، منذ ظهوره للمرّة الأولى في الصين، شُفي 280300 منها على الأقل، وذلك وفق حصيلة جمعتها الوكالة حتّى مساء يوم أمس استنادًا إلى مصادر رسميّة. ولفتت إلى أنّ الفيروس أدّى إلى وفاة ما لا يقلّ عن 86289 شخصًا في العالم.