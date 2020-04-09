فنزويلا تتلقّى 90 طناً من المساعدات الأممية لمكافحة كورونا

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوشا" أنّ طائرة محمّلة بحوالي 90 طنّاً من المساعدات الأممية، بما في ذلك معدّات لحماية الطواقم الطبية، هبطت في كراكاس لتعزيز قدرة فنزويلا على مكافحة وباء "كوفيد-19".
وقال المكتب في بيان إنّ الشحنة تتضمن خصوصاً "28 ألف وحدة حماية شخصية لمقدّمي الرعاية الصحيّة في الخطوط الأمامية، ومكثّفات أوكسجين، وأسرّة للأطفال، ومنتجات للتحقّق من جودة المياه، ومعدّات للنظافة".
ونقل البيان عن بيتر غرومان منسّق الأمم المتحدة في فنزويلا إنّ هذه "أول شحنة إنسانية من الأمم المتحدة لدعم فنزويلا خلال وباء" كوفيد-19. وأضاف أنّ هذه المساعدات هي ثمرة "جهد مشترك" بين عدد من الوكالات الأممية، بما في ذلك اليونيسف وصندوق الأمم المتّحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية.
وقال إيرفيه لودفيك دوليس، ممثّل اليونيسف في فنزويلا، إنّ المساعدات ستخصّص "في مرحلة أولى لـ14 مستشفى و50 عيادة خارجية ومركز أطفال".
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