فنزويلا تتلقّى 90 طناً من المساعدات الأممية لمكافحة كورونا

أعلن مكتب ​الأمم المتحدة​ لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوشا" أنّ ​طائرة​ محمّلة بحوالي 90 طنّاً من المساعدات الأممية، بما في ذلك معدّات لحماية الطواقم الطبية، هبطت في ​كراكاس​ لتعزيز قدرة ​فنزويلا​ على مكافحة وباء "كوفيد-19".

وقال المكتب في بيان إنّ الشحنة تتضمن خصوصاً "28 ألف وحدة حماية شخصية لمقدّمي الرعاية الصحيّة في الخطوط الأمامية، ومكثّفات أوكسجين، وأسرّة للأطفال، ومنتجات للتحقّق من جودة ​المياه​، ومعدّات للنظافة".

ونقل البيان عن بيتر غرومان منسّق الأمم المتحدة في فنزويلا إنّ هذه "أول شحنة إنسانية من الأمم المتحدة لدعم فنزويلا خلال وباء" كوفيد-19. وأضاف أنّ هذه المساعدات هي ثمرة "جهد مشترك" بين عدد من الوكالات الأممية، بما في ذلك ​اليونيسف​ وصندوق الأمم المتّحدة للسكان و​منظمة الصحة العالمية​.

وقال إيرفيه لودفيك دوليس، ممثّل اليونيسف في فنزويلا، إنّ المساعدات ستخصّص "في مرحلة أولى لـ14 ​مستشفى​ و50 عيادة خارجية ومركز أطفال".