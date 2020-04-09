مصادر مصرفية للجمهورية: وجود تعميم بمصرف لبنان حول أصحاب الحسابات ما فوق 5 ملايين ليرة و3 آلاف دولار مكلف جدا

كشفت مصادر مصرفيّة لصحيفة "الجمهورية"، أنّه "من الطبيعي ألّا يكون هناك تعميم جاهز في "​مصرف لبنان​" حول أصحاب الحسابات المصرفيّة ما فوق الخمسة ملايين ليرة لبنانية والثلاثة آلاف دولار، لأنّ هذا الأمر مكلف جدًّا، وربّما يتمّ ذلك في وقت غير بعيد، حيث يُصار في هذه الحالة إلى اعتماد ​سياسة​ التدرّج خطوة خطوة، أي تُرفع السقوف تدريجًا".

وأوضحت أنّ "على سبيل المثال، اليوم صدر تعميم حول حسابات الخمسة ملايين ليرة والثلاثة آلاف دولار، ويمكن بعد فترة أن يُرفع السقف إلى حدود الضعف، وهكذا دواليك".