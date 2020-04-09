اشار عضو كتلة الوقاء للمقاومة النائب ​ابراهيم الموسوي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "خلال الـ30 سنة الاخيرة شنت ​واشنطن​ 13 حربا عدوانية، وانفقت 14,2 تريليون ​دولار​ لتدمير بلدان وقتل شعوب أخرى، لو أنها أنفقت جزءا بسيطا على شعبها وعلى بناها التحتية وبناء ​مستشفيات​ ونظام صحي حقيقي، لما كانت تصرخ اليوم. ​أميركا​ خانت وخذلت وقتلت الملايين من الناس، الآن تفعل ذلك بشعبها".

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كانت هذه تفاصيل خبر الموسوي: أميركا خانت وخذلت وقتلت الملايين والآن تفعل ذلك بشعبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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