"الصحة الإسرائيلية": 398 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات لمسنين

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات لمسنين توفوا خلال الليلة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 71 حالة وفاة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وجاء في بيان الوزارة: "ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروز كورونا في البلاد إلى 9404 حالات، بعد تسجيل 398 إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 71 بعد تسجيل 6 حالات وفاة، وبلغ إجمالي المتعافين 801".

ولفتت الوزارة إلى أنه من بين المرضى يوجد هناك 147 في حالة خطرة و122 من المرضى مربوطون بجهاز التنفس الاصطناعي.

في سياق متصل، تكثف الشرطة تطبيق أنظمة الطوارئ المشددة التي فرضت على تحركات المواطنين عشية عيد الفصح مساء اليوم الأربعاء، بغية مكافحة تفشي وباء كورونا، ويُحظر حتى صباح بعد غد الجمعة الخروج من أماكن السكن، وحتى لشراء غذاء، كما تُحظر حتى صباح غد الحركة داخل المدن.

وهذه القيود المشددة غير مفروضة على البلدات العربية التي سيسير مجرى الحياة فيها وفقا للتعليمات السابقة، أي يحظر الخروج من المنازل إلا في الحالات الضرورية مثل شراء الأغذية والأدوية والعلاج الطبي، ويحظر السفر بين المدن، كما يحظر التجمهر في الأماكن العامة.