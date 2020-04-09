شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة ماجدة نصر: علينا اعتماد خطة مالية لتوجيه البحث العلمى فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب بلجنة التعليم والبحث العلمى ونائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا، أن مواجهة فيروس كورونا علاجيا لابد وأن يسير على نفس خطى الدولة فى مكافحته والحد من انتشاره، موضحة أنه لابد من تشكيل لجنة علمية تضم أكفاء تتولى مهمة التنسيق وتقييم التجارب الخارجية ويخرج عنها مجموعات بحثية تتولى مهمة تقييم تجارب تخفيف هذا المرض والتى قامت بها دول سبقتنا فى مواجهته، ومهمة آخرى تتمثل فى توجيه البحث العلمى لمدة 5 سنوات على الأقل فى تكريس أدواته لخروج مصل أو دواء يواجه هذا الفيروس .

ولفتت عضو مجلس النواب أن هذه المدة الزمنية ليست بكبيرة على خروج دواء لمرض فيروسى ولكن لابد من تبنى اتجاه مخطط للجامعات والمراكز البحثية لتوجيه جهودها فى هذا السياق على الأخص وجعله أولوية فى أبحاثهم، مؤكدة أن كل ذلك بالطبع يتطلب تخصيص موازنة كبيرة للبحث العلمى بمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة "2020-2021 " وعلى الأقل الوفاء بالاستحقاق الدستورى المقرر له بـ 1 % من الناتج المحلى .

Advertisements

وطالبت "نصر" بضرورة توفير الميزانية اللازمة والتى تكفى لبحث علمى لاكتشاف علاج يواجهه، مبدية رفضها لترك هذه العملية برمتها للخارج فى اكتشاف علاج خاصة وأن طبيعة علاج المرض قد تختلف من دولة لآخرى ووفق طبيعة الجينات والأمصال التى حصلنا عليها بمصر قد يكون فرص العلاج لدينا أكبر وبأدوات أقل ، قائلة "لا يصح الانتظار لحين خروج العالم بدواء ".