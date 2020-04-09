تايوان تعتزم التبرع بـ6 ملايين كمامة إضافية لدول في أوروبا وأمريكا اللاتينية

محمد اسماعيل - القاهرة - تايبيه - (د ب أ):

أعلنت تايوان اليوم الخميس أنها ستتبرع بستة ملايين كمامة إضافية لدول في أوروبا وأمريكا اللاتينية في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.

ويأتي هذا الإعلان بعد تبرع تايوان بعشرة ملايين كمامة للدول الأكثر تضررا من جائحة كورونا.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية، جوان أو، أن الدول التي سترسل إليها الدفعة الثانية من الكمامات تتضمن دولا في شمال أوروبا وفي وسط وشرق القارة، وفي وأمريكا اللاتينية.

وأضافت أن التبرع بالكمامات سيشمل دولا ضمن سياسة تايوان بـ"التوجه جنوبا" والتي تستهدف 16 دولة في جنوب وجنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى أستراليا ونيوزيلندا.

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وقالت المتحدثة في مؤتمر صحفي إن "تبرعا خاصا بكمامات جراحية لليابان مازال قيد البحث".

يذكر أن تايوان هي ثاني أكبر منتج للكمامات في العالم بطاقة إنتاج يومية تصل إلى 15 مليون كمامة.

وأعلنت تايوان الأسبوع الماضي أنها ستتبرع بعشرة ملايين كمامة لإحدى عشرة دولة أوروبية، وللولايات المتحدة، ولحلفائها الدبلوماسيين الـ15 .