إصابات كورونا في ألمانيا ترتفع إلى 108202 و2107 وفاة

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 4974 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليصل إلى 108202 حالة ليرتفع لليوم الثالث على التوالي بعد انخفاض استمر أربعة أيام.
وارتفع عدد الوفيات المسجل بواقع 246 ليصل إلى 2107 حالات.
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