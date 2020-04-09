ارتفاع إصابات كورونا في المكسيك إلى 3181

قالت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الخميس، إن المكسيك سجلت 396 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 3181 بالإضافة إلى 174 وفاة.

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