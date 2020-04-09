أكثر من مليون و500 ألف إصابة بكورونا حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 أبريل 2020 07:16 صباحاً - تجاوزت إصابات فيروس كورونا في العالم، ليل الخميس، المليون و500 ألف إصابة، فيما بلغت الوفيات أكثر من 90 ألفاً جلهم في أوروبا.

فيما سجلت الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي حوالى ألفي وفاة بكورونا، خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم منذ ظهور الوباء، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وسجلت أيضاً حصيلة قياسية بلغت أكثر من 400 ألف إصابة بكوفيد-19، وفقا لما نشرته جامعة جونز هوبكنز التي تحدثها باستمرار.

وأظهرت بيانات الجامعة أنّ الوباء حصد في الولايات المتّحدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أرواح 1973 مصاباً بالفيروس (مقابل 1939 في اليوم السابق)، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في هذا البلد إلى 14.695 حالة وفاة.

وبهذه الحصيلة الجديدة، أصبحت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إذ إنّها تخطّت إسبانيا (14.555 وفاة) لكنّها لا تزال خلف إيطاليا التي سجّلت لغاية اليوم 17.669 وفاة.

ومنذ منتصف الأسبوع الماضي تُسجل أكثر من 1000 وفاة جديدة كل يوم في الولايات المتحدة على الرغم من تدابير الاحتواء التي طبقت بشكل تدريجي ولاية بعد ولاية.

وتعد ولاية نيويورك البؤرة الرئيسية للوباء لا سيما في مدينة نيويورك، العاصمة الاقتصادية للبلاد، التي باتت الحياة شبه متوقفة فيها.

والدّول التي سَجّلت أكبر عدد من الوفيّات الجديدة في 24 ساعة، هي الولايات المتحدة مع 1808 حالات وفاة جديدة، والمملكة المتحدة مع 938 وفاة جديدة وإسبانيا مع 757 وفاة جديدة.

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وإيطاليا التي سَجَّلت أول إصابة في أواخر شباط/فبراير، أحصت في المجمل 17669 حالة وفاة من أصل 139422 إصابة. وتمّ الإعلان عن 542 حالة وفاة و3836 إصابة جديدة يوم الأربعاء. وشفي 26491 شخصا وفق السلطات الإيطاليّة.

والدول الأكثر تضرّرًا بعد إيطاليا هي إسبانيا حيث توفّي 14555 شخصا من أصل 146690 إصابة، ثمّ الولايات المتحدة مع 13829 وفاة من أصل 404352 إصابة، وفرنسا مع 10869 وفاة من أصل 112950 إصابة، والمملكة المتحدة مع 7097 وفاة من أصل 60733 إصابة.

وبلغت حصيلة الإصابات الإجماليّة في الصين القارّية (باستثناء هونغ كونغ وماكاو)، البلد الذي ظهر فيه الوباء للمرّة الأولى في نهاية كانون الأول/ديسمبر، 81865 إصابة (63 إصابة جديدة الخميس) من بينها 3333 وفاة، فيما شفي 77279 شخصا.

وباتت الولايات المتحدة تُسجّل أعلى حصيلة تراكمية للإصابات بحسب الأرقام الرسميّة، وقد شفي فيها 22717 شخصا.

ومنذ الساعة السابعة من مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش، أعلنت مالطا وبيليز والجزر العذراء الأميركية وأنتيغوا وباربودا وباربادوس عن أولى حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس على أراضيها.

وبلغت الحصيلة الأربعاء الساعة 19,00 ت غ 61118 وفاة من أصل 772592 إصابة في أوروبا، و14285 وفاة من أصل 423535 إصابة في الولايات المتحدة وكندا، و4409 وفاة من أصل 125864 إصابة في آسيا، و4238 وفاة من أصل 89003 إصابات في الشرق الأوسط، و1612 وفاة من أصل 40671 إصابة في أميركا اللاتينية والكاريبي، و571 وفاة من أصل 11119 إصابة في إفريقيا و56 وفاة من أصل 7138 إصابة في أوقيانيا.

وأُعِدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس لدى السلطات الوطنية المختصة ومعلومات من منظمة الصحة العالميّة.