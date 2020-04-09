ساندرز يعلق حملته لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية



علق السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز حملته لنيل بطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة المقبلة وذلك خلال مؤتمر عبر الهاتف مع فريق حملته.

ويمهد هذا الطريق أمام جو بايدن نائب الرئيس السابق المرشح المفترض للديمقراطيين لمواجهة الرئيس دونالد ترامب الذي ينتمي للحزب الجمهوري في الانتخابات التي ستجري في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وعقب الإعلان، تعهد ساندرز بالعمل مع بايدن، واصفاً إياه بـ "الرجل الجدير بالاحترام".

وكتب فريق حملته في بيان "أعلن السناتور بيرني ساندرز الأربعاء خلال اتصال مع كل فريقه أنه سيعلّق حملته" الرئاسية. وأضاف البيان "الحملة تنتهي، النضال يستمرّ".

وكان ساندرز السناتور عن ولاية فيرمونت، وهو اشتراكي ديمقراطي كانت أجندته التقدمية قد جذبت الحزب بشكل حاد في اتجاه اليسار، قد تصدر السباق الديمقراطي في البداية قبل أن يتراجع بسرعة بعد خسارة الانتخابات التمهيدية في ساوث كارولاينا في أواخر فبراير شباط حينما كثف الديمقراطيون المعتدلون دعمهم لحملة بايدن.

وبات من المؤكد أن جو بايدن النائب السابق للرئيس (77 عاماً) سيواجه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر. إلا أنه يُفترض أن يسمّيه الحزب الديموقراطي رسمياً مرشحاً أثناء مؤتمر أُرجئ موعده إلى آب/أغسطس بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

وبذلك ينهي ساندرز، الذي كان يقود حملة يسارية بوضوح، محاولته الثانية للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي بعد سلسلة هزائم مقابل بايدن الذي شغل منصب النائب السابق للرئيس باراك أوباما وهو أكثر اعتدالاً.

وكان السيناتور المستقل المنتخب عن ولاية فيرمونت، قد خسر في انتخابات الحزب الديموقراطي التمهيدية مقابل هيلاري كلينتون عام 2016.

