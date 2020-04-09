فهمي: أخرجنا من السجون والنظارات حتى الآن 606 سجناء وموقوفين وبدأ التحضير جديا للعفو الخاص

لفت وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​، إلى "أنّنا قد أخرجنا من السجون ونظارات ​قوى الأمن الداخلي​ وقصور العدل حتّى الآن 606 سجناء وموقوفين، استنادًا إلى المادّة 108 من أصول المحاكمات الجزائية. وبعد الأعياد، هناك دفعة كبيرة ستخرج بعد تسريع محاكماتها".

وعن محاضر أرقام السيارات المجوز والمفرد، أشار في حديث صحافي، إلى أنّ "في الخارج، هناك ​محاضر ضبط​ تكلّف المواطن مبالغ باهظة، أمّا نحن فراعَينا الأوضاع الماليّة الصعبة، لكن على المواطن أن يعرف أنّ احترام القرارات الّتي نتّخذها هو لمصلحته ولمصلحة البلد". وذكر "أنّنا سطّرنا يوم الإثنين 1213 ضبط مخالفة، وانخفض هذا العدد إلى 400 يوم الثلثاء، يعني 70% من المحاضر انخفض عددها الثلثاء. هذا مؤشّر جيّد على أنّ المواطنين بدأوا يحترمون هذه الإجراءات".

وكشف فهمي أنّه "بدأ التحضير جديًّا للعفو الخاص، والجداول أُرسلت إلى ​وزارة الداخلية والبلديات​ لتحضير الملفات وتجهيزها، وبعد الأعياد سننتهي منها تباعًا لتحضيرها بهدف إعداد المرسوم الخاص الّذي يوقّعه رئيس الجمهورية".