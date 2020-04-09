شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية ... 39 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية صباح اليوم الخميس أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 204 حالات، في حين بلغ عدد الإصابات 10423 ، مشيرة إلى استمرار زيادة الإصابات من الوافدين، وحالات الإصابة في العاصمة سول وضواحيها.
وأوضحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أنه من بين الإصابات الجديدة، تم تسجيل 22 حالة في سول وضواحيها.
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