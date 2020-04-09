«التحالف» يعلن وقف إطلاق نار شاملاً في اليمن لمدة أسبوعين

أعلنت قوات «تحالف دعم الشرعية»، اليوم (الأربعاء)، وقف إطلاق نار شاملاً في اليمن لمدة أسبوعين، اعتباراً من غدٍ (الخميس).

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف، أكدت، في 25 مارس (آذار) الماضي، تأييد ودعم قرارات الحكومة اليمنية في قبولها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن لمواجهة تبعات انتشار فيروس «كورونا» (19 - COVID)، ودعوة المبعوث الأممي مارتن غريفيث للهدنة وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانبين الإنساني والاقتصادي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان، أن القرار يبدأ الساعة (12:00) بالتوقيت المحلي، ويستمر أسبوعين، قابلة للتمديد، ويهدف لتهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف مارتن غريفيث؛ لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن، وخطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي شامل.

وأكد المالكي جدية ورغبة التحالف في تهيئة الظروف المناسبة لعقد وإنجاح جهد المبعوث الأممي إلى اليمن، وللتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة جائحة «كورونا»، ومنعه من الانتشار.

وأضاف أن «قيادة القوات المشتركة للتحالف» تجد الفرصة مهيأة لتضافر جميع الجهود للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، والتوافق على خطوات جدية وملموسة ومباشرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، وستدعم بشكل كبير جميع هذه الخطوات الأساسية مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيون.

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بدوره رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث بإعلان قيادة قوات تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة أسبوعين، بما يغطي كل العمليات البرية والبحرية والجوية في اليمن ابتداء من 9 أبريل (نيسان) الجاري.

وأتى هذا الإعلان لدعم عملية السلام للأمم المتحدة ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني من أجل تجنب المخاطر الخطيرة لانتشار مرض «كوفيد - 19»

وقال غريفيث في بيان: «أنا ممتن للمملكة العربية السعودية والتحالف العربي لاعترافهما والعمل في هذه اللحظة الحاسمة لليمن». وأضاف أنه «يجب على الأطراف الآن الاستفادة من هذه الفرصة والوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية بأقصى سرعة وإحراز تقدم نحو سلام شامل ومستدام».

كان المبعوث الخاص يتوسط بين الطرفين للتوصل إلى اتفاقات بشأن وقف النار على الصعيد الوطني، والإجراءات الإنسانية والاقتصادية التي من شأنها أن تجلب الإغاثة الملموسة للشعب اليمني، واستئناف العملية السياسية لإنهاء الحرب بشكل شامل. وأمل غريفيث أن يؤدي إعلان التحالف لوقف إطلاق النار بيئة مواتية للطرفين لإبرام هذه الاتفاقات في المستقبل القريب جدا.