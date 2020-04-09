أكثر من 86 ألف وفاة حول العالم جراء فيروس كورونا

أسفر انتشار فيروس كورونا المستجدّ عن وفاة ما لا يقلّ عن 86289 شخصا في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس الأربعاء الساعة 19,00 ت غ استناداً إلى مصادر رسمية.

وتمّ تشخيص أكثر من 146990 إصابة في 192 دولة ومنطقة وفق الأرقام الرسميّة، منذ بدء تفشّي وباء كوفيد-19. غير أنّ هذا العدد لا يعكس إلّا جزءًا من الحصيلة الحقيقيّة، لأنّ عدداً كبيراً من الدول لا يُجري فحوصًا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات.

ومن أصل هذه الإصابات، شفي 280300 شخص على الأقل حتّى اليوم.

وتوفّي منذ حصيلة الأمس بالتوقيت نفسه (19,00 ت غ)، 6221 شخصا وتأكّدت إصابة 72738 آخرين.

والدّول التي سَجّلت أكبر عدد من الوفيّات الجديدة في 24 ساعة، هي الولايات المتحدة مع 1808 حالات وفاة جديدة، والمملكة المتحدة مع 938 وفاة جديدة وإسبانيا مع 757 وفاة جديدة.

وإيطاليا التي سَجَّلت أول إصابة في أواخر شباط/فبراير، أحصت في المجمل 17669 حالة وفاة من أصل 139422 إصابة. وتمّ الإعلان عن 542 حالة وفاة و3836 إصابة جديدة يوم الأربعاء. وشفي 26491 شخصا وفق السلطات الإيطاليّة.

والدول الأكثر تضرّرًا بعد إيطاليا هي إسبانيا حيث توفّي 14555 شخصا من أصل 146690 إصابة، ثمّ الولايات المتحدة مع 13829 وفاة من أصل 404352 إصابة، وفرنسا مع 10869 وفاة من أصل 112950 إصابة، والمملكة المتحدة مع 7097 وفاة من أصل 60733 إصابة.

وبلغت حصيلة الإصابات الإجماليّة في الصين القارّية (باستثناء هونغ كونغ وماكاو)، البلد الذي ظهر فيه الوباء للمرّة الأولى في نهاية كانون الأول/ديسمبر، 81802 إصابة (62 إصابة جديدة بين الثلاثاء والأربعاء) من بينها 3333 وفاة، فيما شفي 77279 شخصا.

وباتت الولايات المتحدة تُسجّل أعلى حصيلة تراكمية للإصابات بحسب الأرقام الرسميّة، وقد شفي فيها 22717 شخصا.

ومنذ الساعة السابعة من مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش، أعلنت مالطا وبيليز والجزر العذراء الأميركية وأنتيغوا وباربودا وباربادوس عن أولى حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس على أراضيها.

وبلغت الحصيلة الأربعاء الساعة 19,00 ت غ 61118 وفاة من أصل 772592 إصابة في أوروبا، و14285 وفاة من أصل 423535 إصابة في الولايات المتحدة وكندا، و4409 وفاة من أصل 125864 إصابة في آسيا، و4238 وفاة من أصل 89003 إصابات في الشرق الأوسط، و1612 وفاة من أصل 40671 إصابة في أميركا اللاتينية والكاريبي، و571 وفاة من أصل 11119 إصابة في إفريقيا و56 وفاة من أصل 7138 إصابة في أوقيانيا.



