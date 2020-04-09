بنك التنمية الإفريقي أسّس صندوقا بقيمة 10 مليارات دولار لمواجهة كورونا

أعلن "بنك التنمية الإفريقي" في بيان، "أنّه أنشأ صندوقًا بقيمة 10 مليارات دولار لمساعدة دول القارّة الإفريقية على مواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد".

وأوضح أنّ "في هذا الصندوق، تمّ تخصيص 5.5 مليار دولار للعمليّات السياديّة في الدول الأعضاء في البنك، و3.1 مليار دولار للعمليّات السياديّة والإقليميّة من خلال الدول الأعضاء في صندوق التنمية الإفريقي"، ذراع البنك الّتي تلبّي احتياجات الدول ذات الاقتصادات الهشّة، لافتًا إلى أنّه "سيتم إنفاق 1.35 مليار دولار إضافيّة على عمليّات للقطاع الخاص".

ونقل عن رئيس مجلس إدارة البنك أكينوومي أديسينا، إشارته إلى أنّ "​إفريقيا​ تواجه تحدّيات موازنية هائلة للعمل بشكل فعّال في مواجهة وباء "​كوفيد 19​". إنّ البنك الإفريقي للتنمية يضع كلّ قدراته في مجال الاستجابة الطارئة من أجل مساعدة إفريقيا في هذه اللحظة الحرجة".