إرتفاع عدد الإصابات بكورونا في المغرب إلى 1275 بعد تسجيل 91 حالة جديدة

أعلن مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض في ​وزارة الصحة المغربية​ محمد اليوبي، "تسجيل 91 حالة إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المغرب إلى 1275 حالة".

وأوضح في حديث صحافي، أنّه "تمّ تسجيل ثلاث وفيات جديدة، ليصل العدد الاجمالي للوفيات إلى 93 حالة، فيما تمّ تسجيل أربع حالات شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات الّتي تماثلت للشفاء إلى 97 حالة"، لافتًا إلى أنّ "المعدل المتوسط للإصابات هو 47.5 سنة، والتوزيع حسب الجنس لازال متكافئًا".