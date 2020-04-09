شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد سميح يدرس تغليظ عقوبة مروجي الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب، أهمية تحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس من الشائعات وقوي الظلام التي تستهدف بث الرعب والأحباط بين المواطنين حيث جاءت في وقتها لتنبية المواطنين من مخاطر المعلومات غير الصحيحة التي يتم تداولها لاسيما في الوقت الذي تكافح فيه الدولة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وقال سميح، في تصريح لـ"الخليج 365"، إنه يدرس حاليا التقدم بتعديل علي قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1973 وتعديلاته، لتغليظ عقوبة بث الشائعات التي تعمل علي بث الذعر بين المواطنين، لاسيما بعد تعمد أهل الشر نشر المعلومات غير الصحيحة في الوقت الذي تجابه فيه الدولة المصرية بقوه فيروس كورونا المستجد بكل قوه

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واضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية عانت علي مدار السنوات الماضية من حرب شرسة علي جميع النواحي لاسيما مع الانجازات التي تتحقق علي أرض الواقع، مطالباً المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات والحصول علي المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأضاف سميح، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن بث الشائعه بمثابة مخطط إجرامي مع سبق الأصرار والترصد، ويجب مواجهتها بحزم، مشيراً إلي أن استهداف نشر المعلومات غير الصحيحة في مثل هذا الوقت يعد بصورة أكثر إجرامية ويتخطي كل حدود الإنسانية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.أمس الثلاثاء أن مواجهة الأشرار لن تنتهى ومصرون على أن نعيش "أحرار"، مشددا على أن الشائعات لن تنتهى وهذه سياسة الأشرار من خلال التشكيك فى الدولة والسعى إلى خفض معنويات المصريين.