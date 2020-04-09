فرنسا: 1427 وفاة جديدة..إجمالي الوفيات يتجاوز 10 آلاف ورئيس الحكومة يؤكد للفرنسيين:" الحجر الصحي سيطول..."

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1427حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد- 19" ليتجاوز إجمالي الوفيات 10 آلاف حالة.

وأكّد رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارر فيليب، اليوم الثلاثاء، أن الحجر الصحي المفروض في فرنسا منذ الـ17 من شهر مارس الماضي لمكافحة فيروس كورونا "سيطول"، وأنه "من المبكّر الحديث عن رفع الحجر في الظروف الحالية".

وقال فيليب خلال جلسة مساءلة في الجمعية الوطنية ، إن "وقت الحجر الصحي سيطول، أعرف جيدا أن هذا الحجر صعب على الفرنسيين لكن هذا أمر لا بد من القيام به".

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كما وأعلن أوليفييه فيران وزير الصحة الفرنسي إن بلاده لم تصل بعد إلى ذروة تفشي وباء فيروس كورونا، معلنا إطلاق "حملة واسعة لإجراء فحوص" الإصابة بفيروس كورونا في دور رعاية المسنين.

وقال "سيتم فحص كافة النزلاء وطواقم العمل اعتبارا من تاريخ تسجيل أول حالة (...) في المؤسسة"، وقال إن هذا الأمر "سيتيح تجميع الإصابات" وسيمكّن من "تجنب انتقال العدوى إلى النزلاء الآخرين".