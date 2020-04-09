الجيش الوطني الليبي يعلن إسقاط طائرة مسيرة تركية

أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس الأربعاء، عن إسقاط طائرة تركية مسيرة حاولت استهداف إحدى قواعده العسكرية شمال غرب ليبيا، حسبما ذكرت روسيا اليوم. شمال غرب ليبيا، حسبما ذكرت روسيا اليوم. وقالت شعبة الإعلامي الحربي التابعة لقوات الجيش الوطني الليبي: "منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة تستهدف طائرة تركية مسيرة حاولت شن غارة جوية على قاعدة الوطية وتقوم بإسقاطها". لقوات الجيش الوطني الليبي: "منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة تستهدف طائرة تركية مسيرة حاولت شن غارة جوية على قاعدة الوطية وتقوم بإسقاطها".

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