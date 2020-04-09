رغم تفشي كورونا.. ترامب: أصبحنا أقرب من عودة بلادنا إلى وضعها الطبيعي

خرج الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، في إعلان صحافي، للحديث عن مستجدات فيروس كورونا المستجد في بلاده.

ورغم الانتشار الواسع لكورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، قال ترامب “أصبحنا أقرب من عودة بلادنا إلى وضعها الطبيعي”.

وكان الرئيس الأمريكي غرد على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي أمس: “لقد أخفقت منظمة الصحة العالمية حقا. لسبب ما، تحصل على التمويل الأكبر من الولايات المتحدة، ولكنها ركزت على الصين بأكثر من اللازم. سنلقي نظرة فاحصة على هذا الأمر”.

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تصريحات ترامب لم ترق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والذي دافع الأربعاء، عن منظمة الصحة العالمية في وجه اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنظمة بالفشل في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال غوتيريس في بيان: “اعتقد أنه يجب دعم منظمة الصحة العالمية لأهميتها البالغة في جهود العالم للانتصار في الحرب على كوفيد – 19″، المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.