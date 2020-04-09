شكرا لقرائتكم خبر عن «غوتيريش» يرحب بوقف إطلاق النار في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإعلان "تحالف دعم الشرعية في اليمن" ، وقف إطلاق النار في اليمن.

وأضاف في بيان، أمس: "يمكن أن يساعد ذلك في دفع الجهود نحو السلام وكذلك استجابة البلاد لوباء COVID-19".

ودعا جميع الأطراف إلى الانخراط مع بعضهم البعض ، بحسن نية ودون شروط مسبقة ، في مفاوضات يسّرها مبعوثي الخاص مارتن غريفيث.