شكرا لقرائتكم خبر عن «غوتيريش» يرحب بوقف إطلاق النار في اليمن والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف في بيان، أمس: "يمكن أن يساعد ذلك في دفع الجهود نحو السلام وكذلك استجابة البلاد لوباء COVID-19".
ودعا جميع الأطراف إلى الانخراط مع بعضهم البعض ، بحسن نية ودون شروط مسبقة ، في مفاوضات يسّرها مبعوثي الخاص مارتن غريفيث.
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