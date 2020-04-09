شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: صحة رئيس وزراء بريطانيا تتحسن والان نبدء بالتفاصيل
وقال ترامب إنه تحدث مع مندوبين من المملكة المتحدة.
وأضاف للصحفيين خلال إفادة صحفية حول فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19: "تحدثت لتوي مع مندوبين من المملكة المتحدة وأعتقد أن صحة رئيس وزرائهم العظيم تحسنت أو تتحسن على الأقل".
وأضاف: "لكنه قطعا يخوض معركة صعبة ولا يزال يعيش وقتا صعبا لكنه يتحسن فيما يبدو وهذا أمر جيد".
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