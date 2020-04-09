شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: صحة رئيس وزراء بريطانيا تتحسن والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إن صحة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، الذي يرقد في الرعاية المركزة بعدما أصيب بمرض كوفيد-19، تتحسن فيما يبدو.

وقال ترامب إنه تحدث مع مندوبين من المملكة المتحدة.

وأضاف للصحفيين خلال إفادة صحفية حول فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19: "تحدثت لتوي مع مندوبين من المملكة المتحدة وأعتقد أن صحة رئيس وزرائهم العظيم تحسنت أو تتحسن على الأقل".

وأضاف: "لكنه قطعا يخوض معركة صعبة ولا يزال يعيش وقتا صعبا لكنه يتحسن فيما يبدو وهذا أمر جيد".