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«ترامب»: صحة رئيس وزراء بريطانيا تتحسن

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إن صحة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، الذي يرقد في الرعاية المركزة بعدما أصيب بمرض كوفيد-19، تتحسن فيما يبدو.

وقال ترامب إنه تحدث مع مندوبين من المملكة المتحدة.

وأضاف للصحفيين خلال إفادة صحفية حول فيروس المسبب لمرض كوفيد-19: "تحدثت لتوي مع مندوبين من المملكة المتحدة وأعتقد أن صحة رئيس وزرائهم العظيم تحسنت أو تتحسن على الأقل".

وأضاف: "لكنه قطعا يخوض معركة صعبة ولا يزال يعيش وقتا صعبا لكنه يتحسن فيما يبدو وهذا أمر جيد".

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