شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يلحق هزائم كبيرة بالميليشيات في الجوف والان نبدء بالتفاصيل

تمكّن الجيش اليمني مدعومًا بطيران تحالف دعم الشرعية، أمس الأربعاء، من السيطرة على عدة مواقع في الجوف شمال شرق اليمن.

وقال مصدر في المقاومة الشعبية المساندة للجيش: إن قواته مدعومة بغارات مكثفة لطيران دعم الشرعية تمكّنت من استعادة معسكر «اللبنات» ومساحات واسعة في مناطق عدوان والجدافر التي كان الانقلابيون قد سيطروا عليها خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح أن «عملية عسكرية خاطفة نفذها الجيش والمقاومة بإسناد تحالف دعم الشرعية، حققت نتائج كبيرة، وأن المعركة مستمرة باتجاه الحزم، مركز المحافظة».

تقدم بالبيضاء

وكان الجيش الوطني اليمني حقق، أمس الأول، تقدمًا جديدًا شمالي محافظة البيضاء وسط اليمن، مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال قائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاة اللواء الركن مفرح بحيبح في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إنه في إطار الرد على تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية نفذت وحدات من القوات المسلحة اليمنية عملية نوعية تمكّنت خلالها من تحرير عدد من المواقع في جبهتي الملاجم وناطع شمالي محافظة البيضاء.

آلاف الانتهاكات

من جهة أخرى، وثق تقرير حقوقي، ارتكاب ميليشيا الحوثي الانقلابية 55 ألف حالة انتهاك بحق المدنيين والنازحين في محافظة الجوف، شمالي شرق اليمن، منذ بداية التصعيد العسكري مطلع مارس الماضي، وحتى 4 أبريل الجاري.

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وأظهر التقرير الذي أعده مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف (حكومي)، وعرضه في مؤتمر صحافي، حجم الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق المواطنين من النساء والأطفال والشيوخ وكذلك ما تبعها من تدمير وتعطيل المؤسسات التعليمية والصحية والخدمية وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية ومعتقلات.

وأشار التقرير إلى أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 11 ألف حالة تهجير من مدينة الحزم والمديريات المجاورة وحرمان 31 ألف طالب من مواصلة تعليمهم وتوقيف 5 آلاف معلم عن التدريس وانقطاع مرتباتهم.

نزوح الأسر

كشف تقرير حقوقي بشاعة جرائم ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني إذ ارتكبت نحو 55 ألف حالة انتهاك ضد المدنيين والنازحين في محافظة الجوف «شمالي شرق اليمن» في شهر واحد.

ووثق التقرير الذي أعده مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف وعرضه في مؤتمر صحفي «الثلاثاء» وحصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، جرائم الحوثي خلال الفترة من أول مارس الماضي وحتى الثاني من أبريل الجاري.

وذكر التقرير أن ميليشيا الحوثي ارتكبت 11 ألف حالة تهجير من مدينة الحزم والمديريات المجاورة، وحرمت 31 ألف طالب من مواصلة تعليمهم، وأوقفت 5 آلاف معلم عن التدريس وعطلت رواتبهم، وتحويل كلية الجوف إلى مركز عسكري، ونزوح 7 آلاف أسرة إلى محافظة مأرب، وتعثر 126 أسرة في الصحراء أثناء النزوح وتعرض 219 أسرة للسرقة والنهب أثناء النزوح من خلايا حوثية.

اختطاف واعتقال

ورصد التقرير 7 سجون ومعتقلات استحدثها الحوثي بالجوف، و150 حالة اعتقال تعسفي واختطاف وإخفاء قسري، و10 حالات قتل و20 إصابة، وسقوط 19 حالة ضحايا الألغام و18 حالة تجنيد للأطفال، و19 حاجزا ونقاط تفتيش لمنع دخول متطلبات واحتياجات السكان، و16 حالة تضرر لمعالم أثرية ومدن تاريخية، إضافة لتعطيل 9 مراكز صحية ومستشفى الجوف العام، واقتحام 41 منزلا وتضرر 131 أخرى وممتلكات خاصة للمواطنين، واقتحام مقرين لحزبين، ونهب محتويات 27 مؤسسة حكومية ومدنية.