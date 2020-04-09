شكرا لقرائتكم خبر عن الأتراك لأردوغان: لا تتسول الشعب.. أخرج ملياراتك وبع طائرة «تميم» والان نبدء بالتفاصيل

استنكر الشعب التركي وقواه السياسية، حملة التبرعات التي أطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان، قبل أيام لمساعدة متضرري وباء كورونا ، وطالبوه بإخراج ملياراته وإنفاقها على المواطنين، بدلًا من أن يمد يده ويتسول منهم.

ودعته زعيمة حزب الخير القومي المعارض، ميرال أكشنار، للتبرع بأشياء ثمينة يمتلكها، لإنقاذ الشعب التركي.

وقالت أكشنار: «أقترح على السيد أردوغان التبرع بطائرته الخاصة، التي تلقاها هدية من أمير قطر (تميم بن حمد)، ويبلغ ثمنها 500 مليون دولار».

تسول الشعب

واتهم الشعب التركي أردوغان بالتسول وبدلًا من أن تساعد الدولة المواطنين المتضررين من وباء كورونا يطلب الرئيس من الشعب التبرع. وانطلقت سهام الانتقاد نحو أردوغان، من كل حدب وصوب، بعد إعلانه عن الحملة التي تهدف إلى جمع التبرعات من المواطنين، لصالح المتضررين من وباء كورونا. وأخذ المنتقدين على أردوغان طلبه من الشعب مساعدة الدولة، بدل العكس. وسخرت قيادات في حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، من إعلان أردوغان تبرعه براتبه الشخصي لمدة 7 أشهر، ودعته لبيع قصوره الفارهة، والتبرع بثمنها لصالح الحملة.

رد برلماني

وقال عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أنجين ألتاي وفقًا لـ«سكاى نيوز» متحدثًا عن أردوغان: «هو مَن قال إنه يملك 75 مليار دولار، تكلفة إنشاء قناة إسطنبول المائية، وهو مَن قال إنه سيقرض صندوق النقد الدولي 5 مليارات دولار، أين هذه المليارات؟».

وأضاف ألتاي: «فليخرج المليارات وينفقها على الشعب، بدلًا من أن يمد يده للمواطنين».

وبنى الرئيس التركي عام 2014 قصرًا يُعد واحدًا من أكبر القصور الرئاسية في العالم في إسطنبول، بكلفة 491 مليون يورو.

Advertisements

سجناء ومعتقلون

وزاد من حدة الجدل في تركيا بشأن حملة الرئيس أردوغان لجمع التبرعات، فتوى من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية التركية، تجيز دفع زكاة المال للحملة، وهو أمر اعتبره البعض إقحامًا للدين في قضايا سياسية.

وانطلقت سهام الانتقاد أيضًا من حزبي علي باباجان وأحمد داوو أوغلو الجديدين، مما يظهر تزايد الرفض لحملة أردوغان جمع المال من الشعب. يُذكر أن تركيا شهدت قرابة 24 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، حتى الآن، كما سجّلت أكثر من 500 حالة وفاة.

من جهة أخرى، عقد البرلمان التركي جلسته، أول أمس، لمناقشة تعديلات متعلقة بقانون العقوبات يطرحها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحليفه في حزب «الحركة القومية» وتقضي بالإفراج عن نحو 100 ألف سجين خوفًا من انتقال فيروس كورونا المستجد إلى السجون، وتستثني منهم السياسيين وقادة الفكر والرأي وغيرهم من المعارضين ومنتقدي الحكومة والرئيس رجب طيب أردوغان.

عصابات المافيا

وقال عمر أوجلان، وهو نائب في البرلمان التركي عن حزب «الشعوب الديمقراطي»: «إننا ننتظر مناقشة كل بنود تلك التعديلات، لكن يبدو واضحًا منها أن الحزب الحاكم وحليفه يرغبان في الإفراج عن السجناء المقربين منهما والمؤيدين لهما فقط».

وقال وفقًا لـ «العربية. نت» إن «حزب أردوغان وحليفه يسعيان للإفراج عن المتهمين بالقتل والإتجار بالمخدرات والهيروين والذين شكّلوا مافيات مسلحة ومارسوا القتل والترهيب وهؤلاء هم على تواصل مع هذين الحزبين ومنهم على سبيل المثال علاء الدين جقلتشي، وهو صديق دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية، وقد سبق للأخير أن زاره في سجنه وهو يقود عصابة مافيا كبيرة».

وأشار إلى أن «محاولة تعديل قانون العقوبات تعود لما قبل انتخابات العام 2018، لكن الحزب الحاكم وحليفه يجدان اليوم في فيروس كورونا فرصة لتمريره وتطبيقه، ويشمل أيضًا السجناء المتهمين بالسرقة وعمليات النصب والاحتيال ومتعاطي المواد المخدرة».