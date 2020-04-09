شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تشدد القيود على السفر الداخلي لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
واعتبارا من السادسة مساء أمس الأربعاء، تم وضع نقاط تفتيش للشرطة على جميع الطرق السريعة الريفية. وقال رئيس هيئة الحماية المدنية نيكوس تشاردالياس في تصريح للتلفزيون الحكومي: "لن يواصل رحلته إلى من يثبت أنه يعيش في الإقليم المقصود".
وتسري القيود أيضا على جميع رحلات الطيران الداخلية، والعبَّارات. ويواجه أي مخالف دفع غرامة قدرها 300 يورو (326 دولار).
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