كورونا يواصل الانتشار.. عدد المصابين في العالم يتجاوز 1.5 مليون

تجاوز العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في العالم، حاجز 1.5 مليون حالة.
وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بالفيروس بـ425769 حالة، لتأتي بعدها إسبانيا في المركز الثاني بـ146690 إصابة، وإيطاليا في المرتبة الثالثة بـ139422، وفرنسا في الموقع الرابع بـ112950 مصابا، وألمانيا بـ112113 حالة.
وتحتل إيطاليا المرتبة الأولى في العالم من حيث عدد الوفيات بالفيروس بـ17669 حالة، وتأتي بعدها الولايات المتحدة بـ14604 وفيات، وإسبانيا في الموقع الثالث بـ14555، وفرنسا في المركز الرابع بـ10869، وإيران بـ3993 وفاة، بحسب "روسيا اليوم".
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