عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. اليابان تنهي اسطورة كورونا.. و50 دولة تهتم بالحصول على العقار

الخميس 9 أبريل 2020

متابعات الخليج 365

أعلنت اليابان تقديم عقار "Avigan" المضاد للإنفلونزا مجاناً إلى 20 دولة حول العالم، لعلاج مرضى فيروس كورونا، وذلك حسبما نشرت صحيفة "Japan Times"، نقلاً عن توشيميتسو موتيجي وزير الخارجية الياباني.

ومن بين الدول العشرين التي ستحصل على العقار، المملكة العربية السعودية وإندونيسيا، وإيران وتركيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وميانمار، وهناك 30 دولة أخرى أبدت اهتماماً في الحصول العقار الياباني الجديد، وتحاول اليابان في الحصول على منحة من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS، وقدرها مليون دولار لشراء وتوزيع عقار Favipiravir، الذي طورته شركة منبثقة عن Fujifilm Holdings Corp.

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وقال وزير الخارجية الياباني في مؤتمر صحافي إن اليابان تتعاون مع "الدول المهتمة لتوسيع البحث السريري حول Avigan دولياً".

يشار إلى أن باحثين في جامعة ووهان ومؤسسات أخرى في الصين ذكروا سابقا أن دواء Avigan كان فعالاً مع مرضى فيروس كورونا، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أعراض خفيفة.

إلى ذلك، تعتزم الحكومة اليابانية العمل على زيادة إنتاج هذا العقار ليصل مخزونها الحالي منه إلى 3 أضعاف بهدف استخدامه في علاج نحو مليوني مريض بكوفيد-19.