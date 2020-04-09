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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بريطانيا تقدر جهود السعودية لحل صراع اليمن الخميس 9 أبريل 2020 Advertisements متابعات الخليج 365

عبرت وزارة الخارجية البريطانية عن تقديرها الجهود السعودية المبذولة للعمل مع كل الأطراف، للوصول لحل سياسي للصراع المدمر في اليمن. وأوضح بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية دومينيك راب اتصل بنائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، للإعراب عن الشكر له وللسعودية للتعاون الحيوي مع كل الأطراف.

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