شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف اختصاصات جهاز سوق الغاز فى مقدمتها منح التراخيص × 20 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح القانون رقم 196 لسنه 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، اختصاصات واسعة لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، لتحقيق أهدافه في تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز ومتابعتها ومراقبتها بما يحقق توافر الغاز، و العمل علي ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة سوق الغاز، بالإضافة إلي تهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلي السوق التنافسية.

1- تنظيم العلاقات بين المشاركين في سوق الغاز وفقا لأحكام القوانين والقرارات واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية.

2- منح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها ووقفها وإلغاؤها، وتحديد الأسس العامة التي يلتزم بها المرخص لهم وذلك بعد استيفائهم كافة الأشتراطات والموافقات اللازمة.

3- إقرار أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات بعد التشاور مع مشغليها.

4- إقرار أكواد نقل الغاز بأي طريقة أخرى خلاف منظومة نقل الغاز، ووضع آلية حساب تعريفة الاستخدام الخاصة بها.

5- إعداد قواد السماح للمرخص لهم باستخدام الشبكات والتسهيلات دون تمييز.

6- مراجعة الخطط الاستثمارية الخاصة بالشبكات والتسهيلات.

7- وضع آليات حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات مع مراقبة تطبيقها، بما يراعي مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز.

8- إقرار ضوابط تعاقدات أنشطة نقل وتوزيع وتخزين الغاز وإعادة التغييز وتعاقدات توصيل الغاز للمستهلكين المؤهلين.

9- متابعة الجهات المرخص لها فيما تباشرة من أنشطة سوق الغاز ومراقبتها لتقييم أدائها بصفة دورية طبقا، لضوابط سوق الغاز.

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10- وضع الضوابط اللازمة لتعدد الأنشطة من جانب الكيانات المشاركة في سوق الغاز، والتي تكفل المنافسة المشروعه، علي أن تكون مرجعية التقييم للجهاز بما يحقق مصالح جميع المشاركين، ولا يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

11- الإطلاع علي المستندات والمعلومات المتعلقة بأنشطة سوق الغاز فيما يخص الترخيص، ووضع وإصدار آليات محددة للحصول علي المعلومات التي تضمن دقة وسلامة عملية تنظيم أنشطة السوق.

12- إعداد الدراسات الفنية واقتراح تسعيرة بيع الغاز للمستهلكين غير المؤهلين بالاشتراك مع الجهات المعنية في إطار من المساواة والعدالة والشفافية وإعتمادها من مجلس الوزراء.

13- اقتراح معايير تحديد المستهلكين المؤهلين.

14- بحث الشكاوي المقدمة للجهاز من المشاركين في سوق الغاز والعمل علي حلها وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

15- إتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات للمشاركين في سوق الغاز لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم.

16- تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات المتعلقة بسوق الغاز.

17- التأكد من عمل سوق الغاز علي نحو يتسم بالشفافية والتنافسية وبما يراعي مصالح كافة المشاركين في سوق الغاز.

18 - المشاركة في إعداد مقترحات القوانين والقرارات المتعلقة بأنشطة سوق الغاز وعرضها علي الوزير المختص لضمان عدم التضارب أو الاضرار بأهداف تنظيم أنشطة سوق الغاز.

19- تحديد المورد البديل.

20- وضع عقد نموذجي استرشادي لبيع الغاز للمستهلكين المؤهلين وتحديثة كلما دعت الحاجة.